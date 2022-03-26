Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği

DHA

Son dakika haberler... İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

DENİZ YÜZEYİNDEKİ CİSİM İNCELENİYOR

DHA'da yer alan son dakika haberin göre deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

CİHAT YAYCI PAŞA UYARIDA BULUNMUŞTU

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin 420 mayının Karadeniz'de sürüklendiğine ilişkin açıklaması endişe yaratmıştı. Doç. Dr. Cihat Yaycı Gün Başlıyor programında Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sorularını yanıtlamış ve şunları söylemişti.

İSTANBUL'A GELME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK" DEMİŞTİ

Doç. Dr. Cihat Yaycı, "420 mayından bahsediliyor, Ukrayna'nın liman önlerine Rusya'nın çıkarma yapmasını engellemek için mayınlama yaptığı iddia ediliyor. Bunu Rusya'nın değil, Ukrayna'nın yapmış olma ihtimali çok yüksek. Rus kuvvetleri çıkarma yapacaksa buraları mayınlamaz. Çıkarma yapılmasını önlemek isteyen mayınlama yapar.

"TUNA'NIN AKINTISI İSTANBUL'A DOĞRU"

Tuna Nehri'nin akıntı yönü İstanbul Boğazı'na doğru. Bu mayınlar varsa ve sürükleniyorsa bu mayınların İstanbul Boğazı'na gelme ihtimali çok yüksektir ve bu çok tehlikelidir" ifadelerini kullanmıştı.