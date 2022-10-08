Bodrumspor farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in Bodrumspor, Sakaryaspor'u ağırladı...

Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi Cihan Aydın yönetti. Müsabaka, 5-0'lık Bodrumspor üstünlüğüyle noktaladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kenan Özer (2), Samet Yalçın (2) ve Jahovic kaydetti.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Bodrumspor, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 12 puanlı Sakaryaspor ise 6. basamakta kaldı.