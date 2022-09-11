Bodrumspor'a Altay çelmesi

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Bodrumspor'u konuk etti. İzmir ekibi karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Altay'ın gollerini 40. dakikada Marco Paixao ve 74. dakikada Cenk Şen (K.K) kaydetti.

Bu sezon ilk galibiyetini alan Altay puanını 4 yaptı. Bodrumspor ise 10 puanda kaldı.

Ligin 6. haftasında Altay, Yeni Malatya'ya konuk olacak. Bodrumspor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.