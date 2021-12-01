Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

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Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'da potansiyel askeri eylem planlarına göre adımlar attığını söyleyen Blinken, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresif eylem planlarına dair kanıtlardan dolayı ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Blinken, Rusya'nın planları arasında Ukrayna'nın içerden istikrarsızlaştırılması ve büyük ölçekli askeri operasyonlar olduğunu ifade ederken; Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı verip vermediğini bilmediklerini söyledi. Blinken, ABD'nin tüm durumlara hazırlıklı olacağını belirtti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir tehdit unsuru olduğu fikrinin kesinlikle yanlış olduğunu söyleyen Blinken, perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın geri adım atması ve kuvvetlerini çekmesi gerektiğini söyleyeceğini belirtti.

ABD'nin çatışma aramadığını ve diplomatik yolun var olduğunu ifade eden Blinken, Rusya'nın planladığı eylemlerini gerçekleştirmesinin çok ciddi sonuçlar doğuracağını anlaması gerektiğini söyledi. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yüksek etkili ekonomik yaptırımlar da uygulanacağını sözlerine ekledi.

Blinken Rusya ve Ukrayna'yı Minsk Anlaşması kapsamında diyalog yoluna dönmeye çağırırken, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti. Blinken ayrıca NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeye başladığını da belirtti.