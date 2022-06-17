Frankfurter Rundschau gazetesine konuşan Eintracht Frankfurt'un CEO'su Markus Krösche, milli futbolcuya zaman tanınması gerektiğini söyledi.

"Rıdvan Yılmaz şu anda Kostic'in verebileceklerinden çok uzakta" diyen Krosche, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takıma itina ile monte edilmesi gerekiyor. Kimse hemen harika şeyler beklememeli çünkü zamana ihtiyacı var.İlk sezonda her şeyi, herkesi tanıması ve takımla kaynaşması gerekiyor. Bu da zaman alacak."

21 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda 27 lig maçında forma giydi ve takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.