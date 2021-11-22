Bitlis'te Eren Kış-7 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütüne yönelik Bitlis'te Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel görev alıyor.