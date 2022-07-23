Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

Bitlis'te “Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK Operasyonu” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 483 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.