Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

İşte, 7 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 AĞUSTOS 2020

2020.08.07 22:20:11 38.0982 42.5915 2.3 -.- 4.7 4.7 DOGANCI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.08.07 21:53:07 39.0060 28.0365 10.4 -.- 2.0 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.07 21:19:27 38.9975 28.0203 12.8 -.- 2.1 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.07 19:21:47 39.0028 32.7620 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.08.07 18:53:08 39.5733 26.0553 14.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.08.07 18:46:26 39.0133 28.0375 12.3 -.- 3.2 3.0 PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.07 18:26:28 39.6322 25.9333 15.3 -.- 1.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.08.07 18:20:32 36.1310 33.2350 3.1 -.- 1.9 -.- KARADERE-AYDINCIK (MERSIN) İlksel

2020.08.07 17:25:17 36.9197 27.2830 3.7 -.- 2.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.07 15:15:02 34.9123 24.1528 16.5 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.07 14:44:38 38.8215 27.7940 8.7 -.- 1.4 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.07 13:40:37 38.9297 30.1207 5.0 -.- 1.4 -.- HAMUR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2020.08.07 13:00:34 38.5942 39.1550 5.0 -.- 0.8 -.- TEPEKOY-(ELAZIG) İlksel

2020.08.07 12:27:23 37.1123 27.7875 8.9 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.07 12:19:26 38.5415 39.1355 1.2 -.- 1.2 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel

2020.08.07 12:17:18 38.4205 39.3593 14.0 -.- 1.5 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.07 11:56:29 39.4933 26.2522 3.0 -.- 1.8 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.08.07 11:34:06 38.5227 39.4575 6.7 -.- 2.0 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel