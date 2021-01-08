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Bitcoin'in önlenemez yükselişi devvam ediyor. Dün gece kısa bir süreliğine 40.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine tırmanmış, ancak bu seviyeden gelen satışlarla 38.000 doların altına gerilemişti. Ancak Bitcoin bugün yükselişine kaldığı yerden devam etti ve 41.000 doların üzerine tırmandı. 41.780 dolarla tarihi zirvesini yeniledi.

Böylece Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yüzde 41 yükselmiş oldu. Son 3 haftada ise değerini 2'ye katladı.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da bugün yüzde 4 yükseldi. Ethereum'daki haftalık yükseliş ise yüzde 69'u buldu.

STELLAR'DA DÜŞÜŞ

Son günlerin en hızlı yükselen kripto paralarından olan Stellar (XLM) ise bugün gelen k3ar satışlarıyla yüzde 9 değer kaybetti. Buna rağmen son 1 haftada yüzde 127 yükseldi.

Bitcoin rekor üstüne rekor kırarken aynı coşku birçok altcoine yansımadı. Piyasa değeri bakımından en değerli 100 kripto paranın 61'inde son saat 16.00 itibarıyla değer kaybı yaşandı.