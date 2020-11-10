İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1’i terörden arananlarda gri kategoride yer alan, 2 örgüt mensubunun bugün akşam saatlerinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196’ya ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.