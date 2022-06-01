Soylu açıkladı! Biri gri listede 2 terörist teslim oldu!

Son dakika: Biri gri listede 2 terörist teslim oldu!

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "PKK Terör Örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2. örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. Gri Kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi.