Biri ağladı, diğeri türkü söyleyip oynadı!

Kısıtlamada denetime takılan alkollü sürücülerle polisler arasında ilginç anlar yaşandı. Karabük'te yakalanan sürücü, ceza yedikten sonra şarkı söyleyip dans etti. Aydın'da ise, kovalamaca ile yakalanan ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan bir diğer sürücü ise ağladı.
DHA'nın haberine göre, Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bulak Kavşağı mevkiinde Murat A. idaresindeki 78 BC 385 plakalı otomobilin lastiğinin patlak olduğunu söylemek ve kontrol etmek amacıyla durdurdu. Hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri Murat A.'nın otomobilden inmesini istedi.
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 128 promil alkollü olduğu tespit edilen Murat A.'ya alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplamda 10 bin 857 TL para cezası uyguladı.
Kesilen para cezasının ardından Murat A. alkolünde etkisiyle şarkı söyledi ve dans etti. Vatanını, milletini çok sevdiğini ve kendisinin haksız olduğunu sık sık dile getiren alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
POLİSLERDEN KAÇTI, YAKALANINCA AĞLADI
İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü polise zor anlar yaşattı. Kilometrelerce kaçan sürücü evinin önünde kıskıvrak yakalandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 54 EB 109 plakalı otomobil sürücüsü Erdal C., bulvar üzerinde seyir halinde ilerlerken devriye gezen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kilometrelerce kaçan sürücü trafiği defalarca kez tehlikeye soktu.
Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nden Yılancıburnu Sokağa dönen Erdal C., Sülün sokak üzerinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terör Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından durduruldu. Evine 50 metre kala durdurulan araçtan indirilen Erdal C., ağlamaya başladı.
Ayakta bile zor duran sürücünün ehliyetinin olmadığı ve kullandığı otomobilin evrak eksikleri olduğu anlaşıldı. Yapılan testte ise sürücünün 213 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlaması, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsizlikten Erdal C.’ye cezai işlem uygulandı.
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