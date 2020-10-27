'Birçok çok şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendiriyor'

Son dakika haberi 'Birçok çok şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendiriyor'

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle video konferansta bir araya geldi. Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda konuşan Albayrak "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var" dedi.



Türkiye'nin yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunduğunu vurgulayan Albayrak "Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar." diye konuştu.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alındı. Toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katıldı.

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