Son dakika haberi! Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu!

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Meral Yıldız’ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 bölücü terör örgütü mensubu 8 Ekim 2020 günü Van’ın İpekyolu ilçesinde teslim oldu.



Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Başkale ilçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

İcra edilen operasyonda, 2 adet el bombası, 2 adet EYP ile tuzaklanmış piknik tüpü, 16 adet ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi.