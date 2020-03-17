Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'nin ardından bir dev turnuva daha ertlendi. Güney Amerika futbolunun patronu CONMEBOL, Copa America'nın bu yaz yerine 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."