Bir asker şehit oldu

Son dakika: Bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Sinan İnak için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ACI HABER VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Şehit İnak'ın (28) babası Ökkeş ve annesi Hüsne İnak'ın, ilçeye bağlı Gümüş köyündeki evine giden askeri yetkililer, acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde aileye verdi.

İnak'ın ailesinin yaşadığı eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve geldi.

Şehit İnak'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Gümüş köyünde toprağa verileceği belirtildi.