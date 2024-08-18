Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika haberi Bingöl'de korkutan deprem

        Son dakika haberi Bingöl'de korkutan deprem

        AFAD: Bingöl'ün Karlıova İlçesinde saat 21.15'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de korkutan deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Karlıova olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesine yer verildi.

        Deprem ayrıca Erzurum'da da hissedildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Habertürk Anasayfa