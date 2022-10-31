Bingöl'de 464 personelle operasyon

Bingöl'de “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali KALAN Operasyonu” başlatıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.