Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde saat 23.18'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 24.09.2023 - 23:41 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 23.18´de merkez üssü Bingöl´ün Yayladere ilçesi olan olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.