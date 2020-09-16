Binbaşı koronaya yenildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedavisi gören Binbaşı Halil İbrahim Kaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.