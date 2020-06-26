İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, 50 yıllık 4 katlı binanın bodrum katında kolonların delinerek, su gideri borusunun geçirilmesine tepki göstererek, İzmit Belediyesi'ne şikâyette bulundu.
İzmit'in Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılması için müteahhit firma çalışanlarınca yapılan çalışmada, taşıyıcı 3 kolonu delinerek, içinden su giderleri için plastik boru geçirildi. 50 yıllık olan ve tramvay yolu kenarında bulunan binayla ilgili İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şubesi, İzmit Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikâyette bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, binanın mühürlenmesi gerektiğini belirterek, binaya girilmemesini tavsiye etti.
'AKIL SAĞLIĞINI ZORLAYICI MÜDAHALE'
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Bulut, kolonları delmenin akıl sağlığını zorlayıcı müdahale olduğunu belirterek, "Bölgemiz zaten deprem açısından çok riskli bir bölge. Yapı stoklarının da yarısından fazlası depreme dayanıksız. Ayrıca depreme dayanıksız olan bu binalara böyle akıl sağlığını zorlayıcı müdahaleler yapılması, taşıyıcı sistemin tahrip edilmesi düşünülemez. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Bu binayla ilgili biz de inşaat mühendisleri olarak gerekli yazışmalarımızı yaptık, şikayette bulunduk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve İzmit Belediyesi'ne. Yetkililer de en kısa zamanda gereğini yapacaklardır" dedi.
'AYAKLARA KURŞUN SIKILMIŞ GİBİ'
Binaya kesinlikle girilmemesini tavsiye etmediğini söyleyen Bulut, şunları söyledi: "Bence bu binanın en kısa zamanda mühürlenmesi gerekir. Şu anda bilimsel bir tespit yapılsa büyük ihtimalle depreme dayanıksız çıkacaktır. Bu binaya ben insanların kesinlikle girmemesini tavsiye ediyorum. Yetkililerin de bu binayı mühürlemesi gerektiği kanaatindeyim.
Zaten bu binada hiçbir kolon delinmemiş olsa da zaten bu bina depreme dayanıksız bir binaydı. Bu binanın 3 tane kolonu delindi. İnsana benzetecek olursak ayaklarına kurşun sıkılmış bir insan gibidir şu an. Her an her şey olabilir. İstanbul'da örneklerini gördük belki kendi kendine bile yıkım gerçekleşebilir. Çok küçük boyutta depremler meydana geldiğinde bile ayakta kalmayacaktır."
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