Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

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