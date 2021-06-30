Kritik toplantı bugün! Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapacak.

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