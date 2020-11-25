Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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