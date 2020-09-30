Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.

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