Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı.