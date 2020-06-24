Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor.

Toplantı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle yapılacak.

Toplantıda, koronavirüse karşı alınan önlemler, normalleşme adımları ile atılan adımların sonuçları görüşülecek.

Toplantının ardından saat 19.00'da Bakan Koca basın toplantısı düzenleyecek.