Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüse karşı alınan önlemler, gelinen son nokta gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir basın toplantısı düzenleyerek açıklama yapacağı öğrenildi.