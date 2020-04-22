Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüsle mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya geldi.

Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.