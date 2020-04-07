Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'de toplanacak, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

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