Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin yeniden pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın tekrardan koronavirüs nedeniyle karantinaya alınacağı aktarıldı.

Öte yandan Biden 21 Temmuz'da koronavirüse yakalanmıştı. 27 Temmuz'da Biden'ın koronavirüs testinin negatife döndüğü belirtilmişti ve karantinası sona ermişti.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter üzerinden uzaktan çalışma anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşarak, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.