Beyoğlu’nda HDK binasına operasyon: 36 gözaltı!

İHA

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde Tekirdağ merkezli olarak 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında bir şafak operasyonu düzenledi.

BEYOĞLU'NDA HDK BİNASINA OPERASYON

İHA'da yer alan habere göre operasyon İstanbul Beyoğlu’nda bulunan HDK binasına da bir operasyon gerçekleştirildi.

41 ŞÜPHELİDEN 36'SI GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleşen operasyonla birlikte aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, HDP İl başkanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

BELGE VE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda binada bulunan belgelere ve dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.