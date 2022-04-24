Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı.
Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.
Valerien Ismael yönetiminde 4. maç
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer alacak.
Siyah-beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Son 6 maçta bir galibiyet
Siyah-beyazlı ekip, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.
Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edebilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.
Beşiktaş, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.
İç sahada da inişli çıkışlı grafik
Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi.
Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 yendi. Üst üste iki iç saha maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.
Welinton oynayabilecek
Sarı kart cezası nedeniyle GZT Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.
Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü.
8 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş'ta yarınki maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
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