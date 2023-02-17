Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandru Maxim'i kadrosuna kattı. Rumen oyuncu sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımın formasını giyecek.

Tecrübeli oyuncu İstanbul'a gelip Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüp, Maxim'in transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü'den Alexandru Maxim'i transfer etti. 32 yaşındaki sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımda forma giyecek.

Rumen oyuncu bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol attı, 10 asist yaptı.