Beşiktaş taraftarından takıma tepki

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor’a sahasında 2-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş’ta taraftarlar takıma tepki gösterdi. Özellikle maç boyunca performansı ve kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin hedefi olan Batshuayi’yi ıslıklayan taraftarlar, Hakem Halil Umut Meler’i de sahadan çıkarken yuhaladılar. Tribünler, Atiba'yı ise alkışlayarak moral verdi.

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