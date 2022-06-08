Beşiktaş'ta iki genç oyuncunun geleceği netleşiyor. Can Bozdoğan ve Güven Yalçın'ın takımda kalma ihtimali azalıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Can'ı kadroda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bonservis konusunda Schalke ile anlaşamadı.

Bir milyon 800 bin euro satın alma opsiyonunu kullanmayan siyah beyazlılar, Alman ekibine 1 milyon euro civarı bir teklif yaptı.

Yaklaşık 1 aydır devam eden görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

Güven Yalçın ile sözleşme yenileme görüşmeleri de devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu ile yapılan pazarlıklarda ücret konusunda herhangi bir problem bulunmuyor.

Fakat genç santrforun forma garantisi istemesi, henüz Beşiktaş yönetiminin onayından geçmedi.

Uzun süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmeleri bu nedenle tıkanmış durumda.

Beşiktaş kadrosuna bir yerli forvet katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip, eski futbolcusu Cenk Tosun ile yeniden anlaşmak için masaya oturdu.

Milli futbolcuyla yapılan görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.