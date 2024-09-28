Beşiktaş'tan Al Musrati için sakatlık açıklaması

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UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.