Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Valérien Ismael yönetimindeki antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman ayak tenisi oyunuyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.