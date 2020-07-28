DHA

Olay Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan trafoda patlama yaşandı.

DHA'nın haberine göre, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Binadakiler tahliye edilirken yangın da kısa sürede söndürüldü. Trafodaki patlamayla ilgili itfaiyenin çalışması sürüyor.