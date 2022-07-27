Beşiktaş'ta gündem sol bek transferi

Rıdvan Yılmaz’ın ayrılmasından sonra savunmanın soluna arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta hareketlilik sürüyor.

Siyah beyazlılar yeni sezon öncesinde bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

Doron Leidner‘in Olimpiakos ile anlaşmasının ardından gözler Iraklı futbolcu Mohanad Jeahze’ye çevrildi.

25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş’a gelmeyi çok istiyor. Siyah-beyazlı yönetim ise hem oyuncu hem de kulübü Hammarby İle resmi temaslara devam ediyor.

Jeahze’nin bonservisi için 1, 3 milyon euro resmi teklifte bulunan siyah beyazlılar, kulübünden gelecek cevaba göre hareket edecek.

25 yaşındaki Jeahze ise yaklaşık 1 milyon euro maaş alacak. Teknik direktör Valérien İsmail de bu isme onay verirken, yönetimin hafta içerisinde resmi imzaları atması bekleniyor.

Öte yandan 7 günlük İspanya kampını tamamlayan Beşiktaş, yurda döndü.

Siyah-Beyazlılar 30 Temmuz’da Vodafone Park’ta Sampdoria ile son hazırlık maçını oynayacak.