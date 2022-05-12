Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı. Domagoj Vida, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00´de yapacağı idmanla devam edecek.