Beşiktaş'ta gol sıkıntısı

Beşiktaş iç saha maçlarında skor üretmekte zorlanıyor.
Bu süreçte lig ve kupa dahil Vodafone Park'ta 6 maça çıkan siyah beyazlılar, rakip ağları 4 kez sarstı.
Önder Karaveli’nin öğrencileri iç sahada oynadığı son 4 resmi maçta rakip kaleye 34 isabetli şut gönderirken, bunların sadece ikisini ağlarla buluşturdu.
Bu süreçte Beşiktaş'ın golcüleri de sessiz kaldı.
Siyah beyazlıların son 11 resmi maçında Batshuayi 5 kez fileleri havalandırırken; Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Cyle Larin ise skor katkısı veremedi.
Belçikalı santrforun attığı 5 golün 3'ü ise penaltıdan geldi.
Diğer yandan Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor.
Siyah beyazlılar, milli maçlar için lige verilecek araya kadar sırasıyla Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Önder Karaveli'nin ekibi, milli ara sonra ise lider Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.
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