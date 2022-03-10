Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

Teknik direktör Önder Karaveli´nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5´e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yoğun kar yağışı altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00´de, olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek amacıyla Vodafone Park´ta basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.