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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Son dakika haberi: Onur Bulut, Başakşehir'de: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! - Rams Başakşehir Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

        Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

        Giriş: 29.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:15
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        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
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        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bir süredir peşinde olduğu Onur Bulut transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

        Tecrübeli sağ bekle 3 yıllık anlaşmaya varan İstanbul ekibi, Beşiktaş'la da bonservis konusunda sona yaklaştı.

        Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

        Beşiktaş'a Kayserispor'dan transfer olan Onur Bulut, 50 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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