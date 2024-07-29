Son dakika haberi Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Giriş: 29.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:15
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bir süredir peşinde olduğu Onur Bulut transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Tecrübeli sağ bekle 3 yıllık anlaşmaya varan İstanbul ekibi, Beşiktaş'la da bonservis konusunda sona yaklaştı.
Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Beşiktaş'a Kayserispor'dan transfer olan Onur Bulut, 50 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
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