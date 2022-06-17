Beşiktaş Kulübü, Emirhan İlkhan´ın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan´ın sözleşmesini yeniledi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park´ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan´la bir araya geldiler. Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan´a başarılar diledi" denildi.