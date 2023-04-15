Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu belirten Dele Alli, Beşiktaşlı taraftarlara sezon boyunca gösterdiği sevgi için teşekkür etti.

İşte Dele Alli'nin açıklaması:

"Ameliyat bitti ve başarılı geçti. Destek mesajları gönderen herkese teşekkür ederim.

Maalesef aynı zamanda bu ameliyat sezonu kapattığım anlamına geliyor. Kulüpte olduğum sürece bana gösterdiğiniz sevgi için siz Beşiktaşlılara çok teşekkür etmek istiyorum.

Zor birkaç hafta geçirdim ve tamamen iyileşmeme odaklanmak için elimden gelen her şeyi yaptığımdan emin olmak istiyorum. Sosyalleşmelere bir ara vereceğim, iyileşme sürecimiden sonra tam gücümle geleceğim. Yakında görüşürüz."