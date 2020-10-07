Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, 14 olan yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas'ın yanı sıra Tyler Boyd'un da sözleşmesini dondurdu. ABD'li oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 34 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."