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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden

        Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:20
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        Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden
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        Beşiktaş'a kötü haber... Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt maçında Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlandığını açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yapılan açıklamalada şu sözlere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley’in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir.

        Arthur Masuaku ile Omar Colley’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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