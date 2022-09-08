Beşiktaş'ta 2 ayrılık

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen Ajdin Hasic'in bu sezon sonuna kadar Göztepe´ye kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe´ye geçici transfer olmuşlardır.