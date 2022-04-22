Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Valérien Ismal yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.